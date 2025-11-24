İSTANBUL 17°C / 8°C
  Spor
Spor

Ergin Ataman'dan FIBA'nın eleme sistemine eleştiri

Ergin Ataman, 2027 FIBA Dünya Kupası eleme formatını eleştirerek EuroBasket finalistlerinin bile farklı kadrolarla eleme oynamak zorunda bırakılmasını anlamsız bulduğunu ifade etti.

24 Kasım 2025 Pazartesi 21:34
Ergin Ataman'dan FIBA'nın eleme sistemine eleştiri
A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, 2027 FIBA Dünya Kupası eleme sistemini eleştirdi.

Takımının Basketbol Avrupa Ligi'nde yarın Partizan ile yapacağı maç öncesinde açıklamalarda bulunan Ataman, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket) Türkiye'nin final oynamasına rağmen eleme maçları yapmasının ilginç bir uygulama olduğunu belirtti.

Ataman, FIBA'nın bu uygulamasının tuhaf olduğunu vurgulayarak "EuroBasket finalistisiniz, ancak Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacağınız garanti değil çünkü artık farklı bir kadroyla oynayacaksınız. Ayrıca bu dönemde aynı oyunculara sahip olmayacağım. Kumar oynamak gibi. FIBA bu programla devam etmekte ısrar ederse bu saçma olacaktır." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Basketbol Milli Takımı'na da turnuvada başarılar dileyen 59 yaşındaki başantrenör, "EuroBasket şampiyonları ve finalistleri Dünya Kupası yerleri için ikinci sınıf takımlarla karşılaşmalı." şeklinde konuştu.

