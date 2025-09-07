Grup aşamasını namağlup lider tamamlayan 12 Dev Adam'da Başantrenör Ergin Ataman, İsveç maçı sonrası FIBA'ya yüklendi. Mücadelenin saat 12.00'de oynatılmasına tepki gösteren tecrübeli çalıştırıcı, "Vücut ritmi diye bir şey var. Grup birincisi takımın maçını sabah 12:00'ye koyarsanız kötü başlarız. Bunu bekliyordum. FIBA'nın bize yaptığı ikinci saçmalık. Sabahın köründe oyuncuları buraya maça getiriyorsunuz. FIBA'ya teessüf ediyorum. Neyse ki amaçlarına ulaşamadılar" ifadelerini kullandı. Ataman mücadele öncesi de FIBA'ya serzenişte bulunmuş ve "FIBA'nın grubunu birinci bitiren bize karşı saygısızlığı. Grubu namağlup lider bitirdik ama maçı 12.00'de oynamak zorundayız. Bu gerçekten saçmalık. 15 gündür buradayız ve en kritik maçımızı öğlen 12:00'de oynamamız gerekiyor. Ama yine de fark etmez. İsterlerse 03.00'te oynayalım, kimse bizi madalya hedefine yürümekten alıkoyamaz" diye konuşmuştu.