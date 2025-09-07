İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Eylül 2025 Pazar / 15 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,291
  • EURO
    48,434
  • ALTIN
    4756.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ergin Ataman'dan FIBA'ya sert tepki! ''Amaçlarına ulaşamadılar''
Spor

Ergin Ataman'dan FIBA'ya sert tepki! ''Amaçlarına ulaşamadılar''

Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, son 16 turundaki maçın saatini 12.00 olarak belirleyen FIBA'ya tepkiye gösterdi. Ataman konuya ilişkin “Vücut ritmi diye bir şey var. Teessüf ediyorum. Neyse ki amaçlarına ulaşamadılar” ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

AKŞAM7 Eylül 2025 Pazar 09:24 - Güncelleme:
Ergin Ataman'dan FIBA'ya sert tepki! ''Amaçlarına ulaşamadılar''
ABONE OL

Grup aşamasını namağlup lider tamamlayan 12 Dev Adam'da Başantrenör Ergin Ataman, İsveç maçı sonrası FIBA'ya yüklendi. Mücadelenin saat 12.00'de oynatılmasına tepki gösteren tecrübeli çalıştırıcı, "Vücut ritmi diye bir şey var. Grup birincisi takımın maçını sabah 12:00'ye koyarsanız kötü başlarız. Bunu bekliyordum. FIBA'nın bize yaptığı ikinci saçmalık. Sabahın köründe oyuncuları buraya maça getiriyorsunuz. FIBA'ya teessüf ediyorum. Neyse ki amaçlarına ulaşamadılar" ifadelerini kullandı. Ataman mücadele öncesi de FIBA'ya serzenişte bulunmuş ve "FIBA'nın grubunu birinci bitiren bize karşı saygısızlığı. Grubu namağlup lider bitirdik ama maçı 12.00'de oynamak zorundayız. Bu gerçekten saçmalık. 15 gündür buradayız ve en kritik maçımızı öğlen 12:00'de oynamamız gerekiyor. Ama yine de fark etmez. İsterlerse 03.00'te oynayalım, kimse bizi madalya hedefine yürümekten alıkoyamaz" diye konuşmuştu.

  • e5rgin ataman
  • a milli basketbol takımı
  • FIBA

ÖNERİLEN VİDEO

Cezaya kızdı, motosikleti ateşe verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.