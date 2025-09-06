İSTANBUL 28°C / 20°C
  Haberler
  • >
  Spor
  • >
  Ergin Ataman'dan FIBA'ya sert tepki! ''Bize yaptıkları saçmalık''
Spor

Ergin Ataman'dan FIBA'ya sert tepki! ''Bize yaptıkları saçmalık''

Türkiye Erkek Basketbol Milli Takımı başantrenörü Ergin Ataman, İsveç maçının ardından açıklamalarda bulundu. FIBA'ya tepki gösteren Ataman, 'Grup birincisi takımın maçını sabah 12:00'ye koyarsanız kötü başlarız! Bunu bekliyordum. FIBA'nın bize yaptığı ikinci saçmalık.' dedi.

6 Eylül 2025 Cumartesi 14:15
Ergin Ataman'dan FIBA'ya sert tepki! ''Bize yaptıkları saçmalık''
ABONE OL

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu maçında İsveç'i 85-79 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Türkiye'de başantrenör Ergin Ataman, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu maçında İsveç'i 85-79 mağlup eden Türkiye, çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Erkek Basketbol Milli Takımı başantrenörü Ergin Ataman, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadelenin ardından FIBA'ya sitem eden Ataman, "Vücut ritmi diye bir şey var! Grup birincisi takımın maçını sabah 12:00'ye koyarsanız kötü başlarız! Bunu bekliyordum. FIBA'nın bize yaptığı ikinci saçmalık! Sabahın köründe oyuncuları buraya maça getiriyorsunuz. FIBA'ya teessüf ediyorum! Neyse amaçlarına ulaşamadılar!" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
