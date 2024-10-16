İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2024 Çarşamba / 13 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2301
  • EURO
    37,3212
  • ALTIN
    2947.43
  • BIST100
    8823.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ergin Ataman'dan hakem tepkisi! ''8 yılın ardından ilk kez gördüm''
Spor

Ergin Ataman'dan hakem tepkisi! ''8 yılın ardından ilk kez gördüm''

THY EuroLeague'de Paris'e 84-80'lik skorla mağlup olan Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman hakem yönetimine tepki gösterdi. Karşılaşmanın ardında açıklamalarda bulunan Ergin Ataman 'EuroLeague'de geçirdiğim sekiz yılın ardından ilk kez bu kadar sıra dışı bir basketbol gördüm.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

16 Ekim 2024 Çarşamba 10:46 - Güncelleme:
Ergin Ataman'dan hakem tepkisi! ''8 yılın ardından ilk kez gördüm''
ABONE OL

THY EuroLeague'de Panathinaikos, Paris deplasmanında 84-80'lik skorla mağlubiyet aldı.

Bu karşılaşmanın ardından Yunan ekibinin başantrenörü Ergin Ataman, hakem yönetimine tepki gösterdi.

Paris'i tebrik eden Ataman, "Paris'i tebrik ederim. Bizim için alışılmadık bir basketbol izledik. EuroLeague'de geçirdiğim sekiz yılın ardından ilk kez bu kadar sıra dışı bir basketbol gördüm." ifadelerini kullandı.

"Birçok kez oyuncularım sahada bir şeylerden şikayet etti. Bu alışılmadık bir şey, EuroLeague'de ilk kez bu tarz bir basketbol gördüm" diyen Ataman, açıklamalarını daha açık hale getirmesi istendiğinde bunu reddetti ve, "Bu konuda daha fazla yorum yapmak istemiyorum. Ne söylediğimi anlayabilirsiniz." sözlerini sarf etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.