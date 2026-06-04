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Spor

Ergin Ataman'dan hakem tepkisi

Yunanistan Basketbol Ligi play-off serisi ilk maçında Olympiakos, sahasında Panathinaikos'u mağlup etti. Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman maçın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.

AA4 Haziran 2026 Perşembe 10:26 - Güncelleme:
Ergin Ataman'dan hakem tepkisi
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Yunanistan Basketbol Ligi play-off serisi ilk maçında Olympiakos, sahasında Panathinaikos'u 82-76 yenerken konuk takımın başantrenörü Ergin Ataman hakem kararlarına tepki gösterdi.

Ergin Ataman, maç sonu düzenlenen basın toplantısında, "Türkiye'de insanların takip ettiği birçok televizyon dizisi olduğunu bilirsiniz. Siz Yunanların da dizi izlediğini biliyorum. Bizim finallerimiz de tam olarak böyle. Spor dünyasındaki insanlar bunları sanki bir televizyon dizisiymiş gibi takip ediyor." diye konuştu.

Hakem yönetimini eleştiren Ataman, "Skor 82-76 mı? Hayır, 29-5. Olympiakos, son 2 dakikadaki kritik olanlar da dahil tam 29 serbest atış kullandı, biz ise sadece 5 tane kullanabildik. Yunan medyası, Sırp medyası sürekli aynı şeyleri yazıp duruyor. Ataman Avrupa'nın en kötü koçu, siz en iyi hakemlere sahipsiniz. Tebrikler." ifadelerini kullandı.

  • Panathinaikos
  • Ergin Ataman
  • Yunanistan Basketbol Ligi

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