İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2021 Cuma / 11 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3357
  • EURO
    10,0434
  • ALTIN
    477.326
  • BIST100
    1345.15
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ergin Ataman'dan Larkin ve Micic'e övgüler
Spor

Ergin Ataman'dan Larkin ve Micic'e övgüler

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında konuk ettiği İspanya temsilcisi Real Madrid'i 91-68 yenerek seride 2-0 öne geçen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, Shane Larkin ve Vasilije Micic'in iyi performanslarıyla galip geldiklerini söyledi.

AA23 Nisan 2021 Cuma 00:24 - Güncelleme: 23 Nisan 2021 Cuma 00:24
ABONE OL

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Ergin Ataman, maça iyi başlamadıklarını ifade etti.

Karşılaşmanın başında çok top kaybı yaptıklarının altını çizen Ergin Ataman, "Maça çok iyi başlayamadık. Tavares'in olmadığını biliyorduk. Real Madrid farklı bir strateji ile maça çıktı. Üç uzunları içerideydi. Biz bu stratejiye karşılık verirken top kayıplar yaptık. İlk maçın aksine Larkin ve Micic çok yüzdeli oynadılar. Onlar iyi oynadığında kendi oyunumuzu rahat ortaya koyabiliyoruz. Fark yine fazlaydı. Seriyi 2-0'a getirdik. Önümüzde bir maç daha var. Seriyi galibiyetle kapatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman, çok kilit bir maçı kazandıklarını aktararak, "Oyunculara 2019'daki Barcelona serisini hatırlattık. İlk maçı kazanıp ikinci maçı kaybedip saha avantajını yitirmiştik. O açıdan çok kilit bir maçtı. Ya büyük avantajla ya da saha avantajını kaybedip Madrid'e gidecektik. Oyuncular çok iyi odaklanmıştı. Çok tecrübeli bir takımla oynuyoruz. Mücadeleyi hiçbir şekilde bırakmıyorlar." şeklinde konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.