A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızda başantrenör Ergin Ataman, Yunanistan maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bu şanlı, tarihi galibiyet ülkemize armağan olsun" dedi.

Galibiyetin ardından Ataman "Biliyorum ki şu anda Türkiye'nin her yerinde milyonlar bu maçı izledi. Bu şanlı, tarihi galibiyet ülkemize armağan olsun. Bu takım hak ederek buraya geldi. İnşallah sonunu kupayla bitirecek. Biz tatmin olmuyoruz. Yunanistan'ı böyle yenmekten, finale çıkmaktan da tatmin oluyoruz. Pazar akşamı herkes ekran başına. Burada şampiyon olacağız inşallah!" ifadelerini kullandı.

"1 MAÇ DAHA VAR"

Takımla maç öncesinde yaptığı toplantı hakkında konuşan deneyimli hoca, "Soyunma odasında maçtan önce çocuklara 'Biz buraya madalya hedefiyle geldik ama artık durum değişti. Altın madalya alıp döneceğiz.' dedim. Taraftarlara 'Acele etmeyin, 1 maç daha kazanacağız, Almanya'yı da yenip şampiyon olacağız inşallah' dedim. Bizi kalben destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. 1 maç daha var!" açıklamalarında bulundu.