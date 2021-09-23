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Spor

Ergin Ataman'dan TBF'ye Betsy Bailey tepkisi

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Betsy Bailey'in Türkiye Basketbol Federasyonu seçimlerinde delege olarak seçilmesini tepkiyle karşıladı ve '29 yıldır hiç Türkiye'ye gelmemiş bir antrenör olan Betsy Bailey'in TBF seçimlerinde oy verecek delege seçilmesine büyük tepki gösteriyorum.' dedi.

DHA23 Eylül 2021 Perşembe 12:08 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 12:08
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Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, geçmişte Türkiye'de görev yapmış Amerikalı koç Betsy Bailey'in Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) seçimlerinde oy verecek delege seçilmesine tepki gösterdi.

Yazılı bir açıklama yapan Ataman, şu ifadeleri kullandı:

"Türk basketbolu için yıllardır her kademede emek veren ve Türk basketbolunu en iyi şekilde temsil eden bir antrenör olarak, 29 yıl önce kadın milli takımının antrenörlüğünü yapmış ve daha sonra hiç Türkiye'ye gelmemiş bir antrenör olan Betsy Bailey'in kura sonucu Türk basketbolunun geleceğini projelendirecek yeni TBF başkanlık seçimlerinde oy verecek delege seçilmesine büyük tepki gösteriyorum. Bunun, seçim öncesi acil olarak TBF yetkilileri tarafından düzeltilmesini bekliyorum. Türk basketbolunun artık modern, günün gerçeklerinde ve gelecekte büyük vizyonlar tarafından yönetilmesini, bu hususta tüm delegelerin gözden geçirilmesini rica ediyorum."

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