Ergin Ataman'ın Aziz Yıldırım pişmanlığı

11 Ekim 2020 Pazar 20:51 - Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 20:51

Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu.

AZİZ YILDIRIM PİŞMANLIĞI

"Duygusal olarak A Milli Takım antrenörüyken Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a karşı bir söylemim olmuştu. Biraz fevri bir davranıştı. Çok kırgındım çünkü benim taraf tuttuğumu dile getirmişlerdi. Böyle bir şey mümkün değildi. Çok sert bir cevap vermiştim. Keşke söylemeseydim sonuçta benim bir büyüğüm. Çok önemli bir kulübün başkanıydı. O açıdan da onu söylememem gerekliydi."