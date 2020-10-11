İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2020 Pazar / 23 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8572
  • EURO
    9,2978
  • ALTIN
    487.659
  • BIST100
    1165.7
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ergin Ataman'ın Aziz Yıldırım pişmanlığı
Spor

Ergin Ataman'ın Aziz Yıldırım pişmanlığı

Anadolu Efes'in başarılı Koçu Ergin Ataman, Aziz Yıldırım hakkında önemli açıklamalar yaptı. Ataman, çarpıcı bir itirafta bulundu.

11 Ekim 2020 Pazar 20:51 - Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 20:51
ABONE OL

Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu.

AZİZ YILDIRIM PİŞMANLIĞI

"Duygusal olarak A Milli Takım antrenörüyken Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a karşı bir söylemim olmuştu. Biraz fevri bir davranıştı. Çok kırgındım çünkü benim taraf tuttuğumu dile getirmişlerdi. Böyle bir şey mümkün değildi. Çok sert bir cevap vermiştim. Keşke söylemeseydim sonuçta benim bir büyüğüm. Çok önemli bir kulübün başkanıydı. O açıdan da onu söylememem gerekliydi."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.