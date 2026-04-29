İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2026 Çarşamba / 13 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0683
  • EURO
    53,029
  • ALTIN
    6660.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ergin Ataman'lı Panathinaikos, Valencia deplasmanında kazandı
Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, EuroLeague play-off serisinin ilk maçında Valencia Basket'i 68-67 mağlup ederek 1-0 öne geçti.

HABER MERKEZİ29 Nisan 2026 Çarşamba 01:04 - Güncelleme:
ABONE OL

EuroLeague Play-Off serisi ilk maçında Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos, deplasmanda Valencia'yı 68-67 yendi.

Karşılaşmanın son anları büyük heyecana sahne oldu. Bitime 2 saniye kala çizgiye giden Kendrick Nunn, iki serbest atıştan birini değerlendirdi. Son hücumda Valencia'yı etkili bir şekilde savunan Panathinaikos, parkeden galibiyetle ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte Panathinaikos seride 1-0 öne geçerek saha avantajını ele geçirdi. Eşleşmenin ikinci maçı, 30 Nisan Perşembe akşamı bir kez daha İspanyol ekibinin ev sahipliğinde oynanacak.

Valencia'nın Final Four'a yükselebilmesi için seride iki galibiyet daha alması gerekiyor.

Panathinaikos cephesinde Kendrick Nunn 22 sayıyla öne çıkarken, Mathias Lessort 12 sayı ve 7 ribaundla katkı verdi. TJ Shorts 10 sayı üretirken, Marius Grigonis ile Juancho Hernangomez 7'şer sayıyla oynadı. Yaklaşık 20 dakika süre alan Cedi Osman ise mücadeleyi 2 sayı ve 7 ribaundla tamamladı.

ERGİN ATAMAN, BAŞKAN GIANNAKOPOULOS'A KOŞTU

Panathiniakos'un Valencia'yı 68-67 yendiği maçın bitiminde Ergin Ataman, başkan Giannakopoulos'a koştu

ÖNERİLEN VİDEO

Yaş doğrulama sistemi ile ne değişecek?

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.