  • Ergin Ataman'lı Panathinaikos Yunanistan Kupası'nı kazandı
Spor

Ergin Ataman'lı Panathinaikos Yunanistan Kupası'nı kazandı

Panathinaikos, finalde Olympiakos'u 79-68 yenerek Yunanistan Kupası'nı kazandı. Ergin Ataman yönetimindeki ekip kupayı üst üste ikinci kez müzesine götürdü.

AA21 Şubat 2026 Cumartesi 23:41 - Güncelleme:
Ergin Ataman'lı Panathinaikos Yunanistan Kupası'nı kazandı
Basketbolda Yunanistan Kupası'nı, finalde Olympiakos'u 79-68 yenen Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos kazandı.

Heraklion Arena'daki maçın ilk periyodu 17-17'lik eşitlikle geçilirken ikinci çeyrekte 28 sayı bulan Panathinaikos soyunma odasına 45-29 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Olympiakos'un farkı kapatmasına izin vermeyen Cedi Osman'ın da formasını giydiği Panathinaikos, final periyoduna 69-51'lik skor avantajıyla girdi.

Son periyotta Olympiakos daha etkili oynasa da Panathinaikos, rakibini 79-68 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nı üst üste ikinci, toplamda ise 22. kez müzesine götürdü.

Ergin Ataman, Panathinaikos kariyerindeki 4. kupasını kazandı.

En değerli oyuncu (MVP) ödülünü ise Panathinaikos'un 15 sayıyla oynayan ABD'li basketbolcusu Nigel Hayes-Davis aldı.

  • Panathinaikos
  • Yunanistan Kupası
  • Ergin Ataman

