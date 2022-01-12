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Spor

Ergün Penbe'nin yeni takımı belli oldu

Çorum FK'nın yeni teknik direktörü belli oldu. Galatasaray'ın eski yıldız futbolcularından Ergün Penbe Çorum FK ile anlaştı.

12 Ocak 2022 Çarşamba 15:37 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 15:37
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Çorum FK'nın yeni teknik direktörü belli oldu. Galatasaray 'ın eski yıldız futbolcularından Ergün Penbe Çorum FK ile anlaştı.

Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarına devam eden Çorum FK, Ergün Penbe ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde Başkan Vekili Serkan Güney ve Sportif Direktör Yakup Ateş de hazır bulundu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre; "Takımımız Teknik Direktörlük görevine tecrübeli isim Sayın Ergün Penbe getirilmiştir. Teknik Direktörümüz Ergün Penbe'ye görevinde başarılar dileriz." denildi.

Teknik Direktörlük görevine Hacettepe'de başlayan Ergün Penbe en son 2019-2021 yılları arasında Tarsus İdmanyurdu'nu çalıştırmıştı. Eylül ayında sözleşmesi sona eren Penbe, 4 aydır takım çalıştırmadı.

  • Ergün Penbe
  • Çorum FK
  • teknik direktör

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