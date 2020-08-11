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Spor

Erhan Çelenk Akhisarspor'dan Altay'a transfer oldu

TFF 1. Lig'de yeni sezon öncesi iddialı bir takım kurmayı hedefleyen Altay, dış transferde daha önce prensip anlaşmasına vardığı Akhisarspor'dan Erhan Çelenk'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

IHA11 Ağustos 2020 Salı 13:17 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 13:17
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Altay, Akhisarspor’dan ayrılan orta saha oyuncusu Erhan Çelenk’i kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay’da transfer harekatı devam ediyor. Siyah-beyazlılar son olarak Akhisarspor forması giyen Erhan Çelenk’i renklerine bağladı. İzmir ekibi, 31 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Altay, transferi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: 

“Yönetim kurulumuz son olarak Akhisar Belediyespor forması giyen deneyimli orta saha Erhan Çelenk ile anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz.”

Erhan Çelenk, geçtiğimiz sezon Akhisarspor formasıyla 38 resmi maça çıkmış ve 9 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.

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