İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2022 Salı / 8 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,8337
  • EURO
    15,7455
  • ALTIN
    806.905
  • BIST100
    2046.03
Spor

Erhan Çelenk, Manisa FK'da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Altay'dan 32 yaşındaki kanat oyuncusu Erhan Çelenk'i transfer etti.

AA11 Ocak 2022 Salı 20:22 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 20:22
ABONE OL

Manisa FK, 32 yaşındaki kanat oyuncusu Erhan Çelenk'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Altay'dan transfer edilen Çelenk ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erhan Çelenk, Manisa FK'ye transferi için karar vermesinin zor olmadığını belirterek, "Şu anki sıralamaya bakmıyorum, çünkü oynanan güzel futbolu gördüm. Buradaki arkadaşlık ortamından çok iyi izlenimler aldım. Kulübün çok büyük hedefleri olduğunu biliyorum. Manisa FK formasıyla başarılı olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.

Kulüp başkan vekili Engin Anlı da deneyimli bir oyuncuyu transfer etmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Erhan Çelenk'in bu ligde birçok kez şampiyonluk sevinci yaşadığını aktaran Anlı, tecrübesiyle takıma çok büyük katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.