Erhan Erentürk: Altay'ı iyi analiz ettik

AA 24 Şubat 2021 Çarşamba 13:38 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 13:38

Erhan Erentürk, yaptığı açıklamada, Altay takımının tecrübeli isimlere sahip olduğuna dikkati çekti.

"Biz her takımı analiz ettiğimiz gibi Altay'ı analiz ettik. Neler yapabileceklerini biliyorduk." diyen Erhan, "Ne yapmamız gerektiğini ezberledik. Her şey istediğimiz gibi gelişti. Penaltıdan yediğimiz gole kadar Altay'ın pozisyonu yoktu. Kazandığımız için çok mutluyum. Genç ve dinamik bir takımız. Hocamız altyapıdan gelenlere hiç tereddüt etmeden şans veriyor. Önümüzdeki maçlara da umutla bakacağız." ifadelerini kullandı.