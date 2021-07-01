İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Temmuz 2021 Perşembe / 21 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6723
  • EURO
    10,301
  • ALTIN
    493.529
  • BIST100
    1372.78
Spor

Erhun Öztümer Karagümrük'te

Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, geçen sezon İngiltere 3. Futbol Ligi'nde (League One) mücadele eden Bristol Rovers'ta forma giyen Erhun Öztümer'i transfer etti.

AA1 Temmuz 2021 Perşembe 18:59 - Güncelleme: 1 Temmuz 2021 Perşembe 18:59
ABONE OL

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için ikinci başkan Serkan Hurma ve sportif direktör Murat Akın'ın katılımıyla imza töreni düzenlendi.

İngiltere doğumlu Türk asıllı orta saha oyuncusu Erhun Öztümer, kariyerine Charlton Athletic altyapısında başladı. Türkiye'de Manisaspor ve Sivasspor akademilerinde de eğitim alan Erhun, İngiltere'ye dönerek Peterborough, Walsall, Bolton Wanderers'ta forma giydi.

2019'da futbola başladığı kulüp Charlton Athletic'e dönen Erhun, geçen sezonu Bristol Rovers'ta geçirdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.