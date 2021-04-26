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Spor

Eric Bailly, 2024 yılına kadar Manchester United'da

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, defans oyuncusu Eric Bailly'nin sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattığını duyurdu.

AA26 Nisan 2021 Pazartesi 19:51 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 19:51
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Kulüpten yapılan açıklamada, sezon sonunda sözleşme süresi dolacak Fildişi Sahilli oyuncu ile yeniden anlaşmaya varıldığı ve kontrat süresinin, bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2024'ün haziran ayına kadar uzatıldığı belirtildi.

Manchester United'ın 201da6 yılında İspanya temsilcisi Villarreal'e 38 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı 27 yaşındaki stoper, bu sezon tüm kulvarlarda 15 karşılaşmada forma giydi.

İngiltere temsilcisinde son yıllarda yaşadığı ciddi sakatlık sorunlarıyla da gündeme gelen Eric Bailly, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda ise 36 maçta görev aldı.

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