İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2024 Cuma / 6 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2197
  • EURO
    35,1055
  • ALTIN
    2244.92
  • BIST100
    8866.92
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Eric Bailly itiraf etti! İşte Beşiktaş'tan ayrılma nedeni
Spor

Eric Bailly itiraf etti! İşte Beşiktaş'tan ayrılma nedeni

Sezon başında Manchester United'dan Beşiktaş'a transfer olan Eric Bailly'nin Türkiye macerası kısa sürdü ve ara transfer döneminde takımdan ayrıldı. Fildişi oyuncu verdiği bir röportajda siyah beyazlı ekipten ayrılma nedenini açıkladı. İşte o açıklamalar...

15 Mart 2024 Cuma 14:00 - Güncelleme:
Eric Bailly itiraf etti! İşte Beşiktaş'tan ayrılma nedeni
ABONE OL

Beşiktaş'ın Fildişi Sahilli eski futbolcusu Eric Bailly, ayrılık kararıyla ilgili konuştu.

Milli takımda eski teknik direktör Jean-Louis Gasset ile bir sorunu olmadığını söyleyen Bailly, Beşiktaş için de ayrılık itirafında bulundu.

Eric Bailly yaptığı açıklamada, "Jean-Louis Gasset beni Afrika Kupası'ndan mahrum etmedi. Onunla konuştuk ve hala iyi bir ilişkimiz var." dedi.

Yaşadığı sakatlık ve Beşiktaş'tan ayrılma sürecinden bahseden Fildişili oyuncu, "Küçük bir sakatlık geçirdim. Hoca ile bu konuyu konuştuk ve bir karar verdik. Beşiktaş'ta karmaşık anlar yaşadım. Benim için doğru olan kulüp değiştirmek ve geleceğe bakmaktı. Afrika Kupası'nda oynayacak daha hazır oyuncular vardı. Gasset ile hiçbir sorunum yok." şeklinde konuştu.

Yaz transfer döneminde Manchester United'dan Beşiktaş'a bedelsiz transfer olan Bailly, kış transfer döneminde bedelsiz olarak Villarreal'e imza attı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.