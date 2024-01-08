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Spor

Eric Bailly yine sakatlandı!

Beşiktaş'ta kadro dışı kaldıktan sonra Villarreal'e transfer olan Eric Bailly, sakatlıklarla boğuşuyor. Tecrübeli savunmacı, takımının İspanya Kral Kupası'nda karşılaştığı Unionistas karşılaşmasında 69. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi.

8 Ocak 2024 Pazartesi 00:31 - Güncelleme:
Eric Bailly yine sakatlandı!
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Beşiktaş'ta yaşadığı sakatlıklarla gündem olan Eric Bailly, Siyah-beyazlı ekipten transfer olduğu Villarreal'de de sakatlıklardan kurtulamıyor.

29 yaşındaki futbolcu, takımının İspanya Kral Kupası'nda karşılaştığı Unionistas karşılaşmasında 69. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi.

4 AYDA YEDİNCİ SAKATLIK

Tecrübeli oyuncu, Villarreal formasıyla da yaşadığın sakatlığın ardından dört ayda yedinci sakatlığını yaşadı.

Eric Bailly, geçmiş dönemde Siyah-beyazlı ekipte uyluk gerilmesi, omuz ve boyun sakatlıkları yaşayarak 65 gün takımdan uzak kalmıştı.

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