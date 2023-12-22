Eric Bailly'e İspanya'dan sürpriz talip

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan isimlerden biri olan Eric Bailly konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Villarreal'in ara transfer döneminde savunma hattına transfer yapmak istediği belirtildi.

Villarreal'de savunma takviyesi için adaylardan birinin de Bailly olduğu aktarıldı.

Kariyerinde 2015-2016 yıllarında Villarreal forması giyen Bailly'nin de kulübü ve teknik direktör Marcelino'yu tanıması nedeniyle İspanyol ekibine geri dönmeye sıcak bakabileceği öne sürüldü.

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Bailly, Fenerbahçe derbisinin ardından kadro dışı kalmıştı.

29 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta 8 maçta sahaya çıktı.