Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, Afrika Kupası'nda gösterdiği performansla dikkat çeken Galatasaraylı Victor Osimhen'i övdü. Nijeryalı yıldız pazartesi günü 27 yaşına girdi ve teknik adam, oyuncusunun takıma katkılarından övgüyle bahsetti. Osimhen, turnuvadaki ilk golünü Nijerya'nın zorlu Tunus karşısında aldığı 3-2'lik galibiyette kaydetti. Osimhen, etkileyici bir turnuva geçiren kanat oyuncusu Ademola Lookman'ın nefis ortasında en yükseğe yükselerek açılış golünü kafayla attı.

KENDİNİ ÇOK İYİ HİSSEDİYOR

Pazartesi günü basınla konuşan Chelle, Osimhen'i överek onu dünyanın en iyi forveti olarak nitelendirdi. Fransız-Malili teknik adam, All Nigeria Soccer'a şu ifadeleri kullandı: "Bir kez daha doğum günü kutlu olsun. Forvetim için, favori forvetim için çok gol diliyorum. Bana göre dünyanın en iyi forveti. Bence kendini iyi hissediyor. Odaklanmış durumda, çok odaklanmış. Bu Afrika Kupası'nın onun için harika geçmesini umuyorum." Nijeryalı ve Galatasaraylı taraftarlar da sosyal medyadan yıldız oyuncunun doğum günü için binlerce paylaşım yaptı.

MADRİD MAÇINDA OYNAYABİLİR

Afrika Uluslar Kupası'nda son 16'ya yükselmeyi garantileyen Nijerya Milli Takımı, 5 Ocak'ta çeyrek final için sahaya çıkacak. Dev turnuvada çeyrek final müsabakaları ise 9-10 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Yarı finaller 14 Ocak, 3.'lük mücadelesi ise 17 Ocak tarihinde oynanacak. Afrika Kupası'nın final tarihi ise 18 Ocak. Osimhen, Nijerya ile finale kadar yükselmesi durumunda Trabzon, Fethiye ve G.Antep müsabakalarını kaçıracak. Buruk, yıldız oyuncunun 21 Ocak tarihindeki Atletico Madrid maçında oynamasını istiyor.