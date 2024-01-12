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Spor

Eric Dier, Bayern Münih'te

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Premier Lig'de Tottenham forması giyen İngiliz savunma oyuncusu Eric Dier ile kiralık olarak anlaşma sağladı.

AA12 Ocak 2024 Cuma 00:38 - Güncelleme:
Eric Dier, Bayern Münih'te
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Almanya ekibi Bayern Münih, İngiltere'nin Tottenham takımından Eric Dier'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Bayern Münih Kulübü, 29 yaşındaki İngiliz savunma oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu. Sözleşmede bir yıl uzatma opsiyonu bulunduğu da belirtildi.

Profesyonel kariyerine Portekiz'in Sporting Lizbon ekibinde başlayan Dier, 2014'te Tottenham'a transfer oldu.

İngiltere Milli Takımı'nda da 49 kez görev yapan Dier, bu sezon forma şansı bulmakta zorlandığı Tottenham'da 4 maça çıktı.

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