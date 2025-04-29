İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2025 Salı / 2 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,4534
  • EURO
    43,9309
  • ALTIN
    4102.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Eric Dier'ın yeni adresi belli oldu

Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Eric Dier, kariyerine Monaco'da devam etmeye hazırlanıyor.

Haber Merkezi29 Nisan 2025 Salı 21:09 - Güncelleme:
Eric Dier'ın yeni adresi belli oldu
ABONE OL

Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Eric Dier, kariyerine Monaco'da devam etmeye hazırlanıyor.

L'Equipe, Monaco'nun, Dier ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Fransız medyasındaki haberde, Dier'ın, sözleşmesinin bitmesinin ardından Bayern Münih'ten ayrılacağı ve Monaco ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

31 yaşındaki futbolcunun Monaco ile sözleşmesinde uzatma opsiyonu da yer alacağı kaydedildi.

Bayern Münih'te bu sezon 25 maçta süre bulan İngiliz oyuncu, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.