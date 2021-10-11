Eric Garcia: Golde Mbappe apaçık ofsayttı

11 Ekim 2021 Pazartesi 00:38 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 00:42

Eric Garcia, Fransa'ya 2-1 yenildikleri maçın ardından konuştu.

"MBAPPE APAÇIK OFSAYTTI"

"Golde Mbappe apaçık ofsayttı. Hakeme sordum, bana topla oynamaya çalıştığım için ofsaytı bozduğumu söyledi. Kenara çekilip Mbappe'nin geçmesini mi izleseydim? Tuhaf ama kurallar böyle diyor"

"HİÇ MANTIKLI DEĞİL"

İspanya kaptanı Busquets ise yaptığı açıklamada, "Pozisyonun neden ofsayt olduğunu hakeme sordum, Eric Garcia'nın topa doğru hamle yapması nedeniyle ofsayt kararı verilmediğini söyledi. Hiç mantıklı değil" ifadelerini kullandı.

