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Spor

Eric ten Hag: Kendimize güveniyoruz

Manchester United'da teknik direktör Eric ten Hag, Galatasaray ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesi konuştu. Hollandalı çalıştırıcı, 'Kendimize güveniyoruz. Atmosferle nasıl başa çıkacağımızı biliyoruz. Sahada kendinden emin bir takım olacak.' sözlerini sarf etti.

28 Kasım 2023 Salı 17:23 - Güncelleme:
Eric ten Hag: Kendimize güveniyoruz
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag, Galatasaray karşısında kendilerine güvendiklerini söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında çarşamba günü Galatasaray'a konuk olacak Manchester United'da teknik direktör Ten Hag basın toplantısında soruları yanıtladı.

"İLK MAÇA GÖRE GELİŞTİK"

Galatasaray'a 3-2 kaybettikleri ilk maça göre takımda büyük farklar olduğunu belirten Ten Hag, "İlk maça göre daha geliştiğimizi düşünüyorum. Ne yapabileceğimizi biliyoruz ve kendimize güveniyoruz. Atmosferle nasıl başa çıkacağımızı biliyoruz. Sahada kendinden emin bir takım olacak." diye konuştu.

"ZOR BİR ORTAMDA ZOR BİR MAÇ"

Gruptan çıkamama senaryoları üzerine düşünmediğini kaydeden Hollandalı teknik adam, "Öncelikle iyi bir performans sergilemek ve kazanmak zorundayız. Tıpkı Everton'u yendiğimiz gibi... Zor bir ortamda zor bir maç. Eğer onları yenebilirseniz bu size güven verebilir. Sakin kalmalı ve fazla duygusallaşmamalısınız. Bunu kendi oyunumuz haline getirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Ten Hag, Rasmus Hojlund ve Antony'nin bu maçta oynayabilecek durumda olduklarını da sözlerine ekledi.

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