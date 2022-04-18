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Spor

Erick Pulgar: Geleceğim hakkında kararı ben vermiyorum

Süper Lig'in 33. haftasında evinde Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenen Galatasaray'da Erick Pulgar, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

18 Nisan 2022 Pazartesi 23:22 - Güncelleme: 18 Nisan 2022 Pazartesi 23:22
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Galatasaray'ın Fiorentina'dan sezon sonuna dek kiraladığı Erick Pulgar, 2-0 kazandıkları Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı sonrası geleceğiyle ilgili de açıklama yaptı.

Mücadeleyi değerlendiren Pulgar, "Maçın ilk dakikaları biraz karmaşık başladı, kalemizde çok fazla kontratak gördük. Bu tip takımlara daha iyi çalışmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Şilili futbolcu, "Sahada olmak bana güven verdi. Daha fazla oynamak isterim. Geleceğim hakkında kararı ben vermiyorum, bu kararı verecek olanlar var. Neler olacağını göreceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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