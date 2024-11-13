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Spor

Erik Spoelstra'dan maç kaybettiren hata

NBA Doğu Konferansı'nda mücadele eden Miami Heat'in başantrenörü Erik Spoelstra, Detroit Pistons'la oynadıkları maçın son saniyelerinde yaptığı 'mola hatası' sonrası rakibinin serbest atışları sayıya çevirmesiyle salondan 123-121 mağlup ayrıldı.

DHA13 Kasım 2024 Çarşamba 11:52 - Güncelleme:
Erik Spoelstra'dan maç kaybettiren hata
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Kariyeri başarılarla dolu Spoelstra, bugüne kadar 2 NBA şampiyonluğu kazandı. Deneyimli coach bu yılki Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan ABD takımında da yardımcı antrenörlük görevi üstlenmişti. Ayrıca NBA.com tarafından yapılan bir ankette yüzde 69'luk oy oranıyla 'NBA'in en iyi antrenörü' olarak gösterilmişti.

HAKKI OLMAYAN MOLAYI ALMAK İSTEDİ, TEKNİK FAUL ALDI

Ancak başarılı antrenör Spoelstra, salı gecesi Detroit Pistons'la oynadıkları maçı kaybetmelerine yol açan ciddi bir hata yaptı.

Miami uzatmaya giden maçta periyodun bitmesine 1.8 saniye kala 121-119 öne geçti. Bu basketten sonra mola alan Detroit Pistons, mola dönüşü bulduğu 2 sayıyla skoru 121-121'de eşitledi. Bu sayı sonrası ise Spoelstra'dan tarihi bir hata geldi. Spoelstra bitime 1.1 saniye kala hakkı olmayan bir mola istedi ve teknik faul alarak Detroit'e 2 serbest atış hakkı verdi. Serbest atışları sayıya çeviren Detroit Pistons, böylece salondan 123-121 galip ayrıldı.

Spoelstra karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Ciddi bir zihinsel hata yaptım" diyerek kendini suçladı.

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