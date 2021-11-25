İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2021 Perşembe / 20 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    12,1497
  • EURO
    13,5808
  • ALTIN
    686.997
  • BIST100
    1812.3
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Erik ten Hag: 18 puanla rekor kırmak istiyoruz
Spor

Erik ten Hag: 18 puanla rekor kırmak istiyoruz

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Ajax'ta teknik direktör Erik ten Hag, maç sonu açıklamalarda bulundu.

25 Kasım 2021 Perşembe 00:38 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 00:38
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ı 2-1 yenen Ajax'ta teknik direktör Erik ten Hag, kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ten Hag, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Beşiktaş karşısında iyi oynamamalarına rağmen kazanmayı bildiklerini vurgulayarak, "Sağ kanatta rakibe çok şans verdik. Zaten o kanattan kazanılan korner sonrası verilen penaltıyla golü yedik. İkinci yarı baskıyı artırdık ve attığımız gollerle kazandık." diye konuştu.

Grupta beşinci maçlarını da kazandıklarını hatırlatan Ten Hag, "15 puanımız var. Rekora gitmek istiyoruz. 18 puanla bu rekoru kırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ten Hag, ikinci yarıda oyuna dahil olan Sebastien Haller'in de attığı gollerle iyi bir performans gösterdiğini dile getirdi.

Doping cezası nedeniyle uzun bir aradan sonra ilk kez görev alan kaleci Andre Onana'nın da iyi bir performans gösterdiğini belirten Ten Hag, "Uzun zamandır oynamadığı için eksikleri vardı." diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.