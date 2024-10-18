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Spor

Erik ten Hag açıkladı! İstifa edecek mi?

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, ligde Brentford ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hollandalı hoca istifa söylentilerine de yanıt verdi.

18 Ekim 2024 Cuma 19:10 - Güncelleme:
Erik ten Hag açıkladı! İstifa edecek mi?
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Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, ligde Brentford ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hollandalı teknik adam, hakkındaki istifa söylentilerinin sorulmasının ardından, "Gürültü sadece basındaki bazı gazetecilerden geliyor, hikaye, peri masalı yazıyorsunuz, yalan söylüyorsunuz. Elbette içinde bulunduğumuz durumdan memnun değiliz ancak yine de kulüp içinde her şey sessiz ve sakin. Plana sadık kalıyoruz ve başarılı olacağımızdan eminiz." ifadelerini kullandı.

İngiliz basını daha önce, Erik ten Hag'ın kaderinin ligdeki Brentford ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe maçlarının sonuçlarına bağlı olduğunu duyurmuştu.

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