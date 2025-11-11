İSTANBUL 19°C / 13°C
Spor

Erik ten Hag, Ajax'a dönmeyi reddetti

Hollanda basınında yer alan habere göre Erik ten Hag, Ajax'ın yeniden göreve dönme teklifini kabul etmedi ve kulübe olumsuz yanıt verdi.

HABER MERKEZİ11 Kasım 2025 Salı 19:04 - Güncelleme:
Erik ten Hag, Ajax'a dönmeyi reddetti
Ajax, teknik direktörlük koltuğu için eski hocası Erik ten Hag'a yönelse de beklediği yanıtı alamadı.

Hollanda basınından Nos'un haberine göre, tecrübeli çalıştırıcı, Amsterdam ekibine geri dönme teklifini reddetti. 55 yaşındaki teknik adam, şu aşamada Ajax'a geri dönmeyi düşünmediğini kulübe iletti.

Ajax, Eredivisie'de geride kalan 12 haftada sadece 5 galibiyet alarak 4. sırada yer alıyor ve lider PSV'nin 11 puan gerisinde. Şampiyonlar Ligi grup aşamasında ise oynadığı 4 maçı da kaybeden Hollanda devi, grupta puansız şekilde son sırada bulunuyor.

Popüler Haberler
