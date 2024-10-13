İlk önce Cristiano Ronaldo ile yaşadığı gerilimle Manchester United taraftarının negatif bakışını kazanan Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag, 2.5 yıldır aldığı felaket sonuçlara rağmen yönetimin desteğiyle koltuğunu korumaya devam ediyor. Ancak Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe karşılaşması Hollandalı hocanın sonu olabilir. Taraftarın yoğun tepkisine rağmen Hag'ı görevde tutan Manchester United, olası bir Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından sözleşme feshine mecbur kalacak.

ARTIK YOLUN SONUNA GELDİ

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve ligi 8. bitiren, bu yıl da küme düşme hattına oldukça yakın olan United, Avrupa'ya da iyi başlamadı. Ada basınında çıkan haberde Fenerbahçe maçı için şunlar yazıldı: "Manchester United'ı ve taraftarlarını Erik ten Hag'dan Fenerbahçe kurtaracak. Brentford ya da Fenerbahçe maçlarından alınacak kötü bir sonuç ile Hollandalı, kulüpten kovulacak. Açılan uzun kredinin artık sonuna geldi." Hag, geçtiğimiz yıl da evinde Galatasaray mağlubiyeti görmüştü.

YERİNE TUCHEL'İN ADI GEÇİYOR

Manchesterevening.news adlı sitede Thomas Tuchel'in Manchester United'ın başına geçeceği yazıldı. Haberde özetle şu ifadeler yer alıyor: "Thomas Tuchel, Manchester United'ın Erik ten Hag ile ilgili nihai kararını vermesiyle ileri görüşmelere geçecek. Hag ile çalışan Kırmızı Şeytanlar, artık büyük bir teknik direktör ile yola devam etme kararına sıcak bakıyor. Çok küçük bir kredisi kaldı. Kısa süre içinde Kırmızı Şeytanlar ile Alman teknik adamın anlaşmaya varması bekleniyor."