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Spor

Erik ten Hag: Başarıya ulaşmak için Bruno gibi oyunculara ihtiyaç var

Manchester United'ın başarılı teknik direktörü Erik ten Hag takımın önemli isimlerinden Bruno Fernandes'in geleceği hakkında konuştu.

6 Mayıs 2024 Pazartesi 14:47 - Güncelleme:
Erik ten Hag: Başarıya ulaşmak için Bruno gibi oyunculara ihtiyaç var
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Erik ten Hag, Bruno Fernandes'in Manchester United'daki geleceğiyle ilgili konuştu.

MANU teknik direktörü yaptığı açıklamada, "Bruno Fernandes gerçek bir savaşçı ve tüm oyunculara harika bir örnek. Takıma enerji katıyor. Başarıya ulaşmak için böyle oyuncular lazım." dedi.

BURADA OLDUĞU İÇİN MUTLU"

Mutlu olduğunu söyleyen Hag, "Burada olduğu için çok mutlu olduğunu biliyorum. Sorumluluk alma isteği, en iyi futbolcuların göstermesi ve sergilemesi gereken en önemli niteliklerden biridir." ifadelerini kullandı.

Manchester United'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek Portekizli yıldız, bu sezon 45 maçta forma giydi ve 15 gol, 11 asist yaptı.

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