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Spor

Erik Ten Hag faturayı iki oyuncusuna kesti!

Devler Ligi'nde oynanan Galatasaray mücadelesinin ardından eleştiri yağmuruna tutulan Erik Ten Hag, faturayı iki oyuncusuna kesti. Hollandalı çalıştırıcı, Sofyan Amrabat ve Mason Mount ile devre arasında yolların ayrılmasını istedi.

30 Kasım 2023 Perşembe 18:50 - Güncelleme:
Erik Ten Hag faturayı iki oyuncusuna kesti!
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Manchester United'da alınan sonuçlarla eleştirilen hedefi haline gelen Erik Ten Hag, takımda radikal bir karar aldı.

Guardian'ın haberine göre; Hollandalı çalıştırıcı, Sofyan Amrabat ve Mason Mount ile devre arasında yolların ayrılmasını istedi.

Ten Hag'ın bu iki oyuncunun performansını yetersiz bulduğu ve bu pozisyonlara yeni bir transfer arayışında olduğu belirtildi.

SOFYAN AMRABAT

Manchester United'a sezon başında kiralık transfer olan Amrabat, bu sezon çoğu maça zorunluluk nedeniyle sol bek pozisyonunda görev yapmıştı. Faslı oyuncu, 12 karşılaşmaya çıkarken gol ve asist katkısı yapamadı.

MASON MOUNT

Amrabat gibi sezon başında transfer olan bir diğer oyuncu Mason Mount da hocasının gözüne giremedi. İngiliz oyuncu, bu sezon 12 karşılaşmada süre alırken sadece 1 asist yapabildi.

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