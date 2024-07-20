İSTANBUL 34°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Temmuz 2024 Cumartesi / 14 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,1952
  • EURO
    36,0226
  • ALTIN
    2551
  • BIST100
    11156.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Erik ten Hag, Jadon Sancho için konuştu
Spor

Erik ten Hag, Jadon Sancho için konuştu

İngiliz ekibi Manchester United'ın Hollandalı teknik direktörü Erik ten Hag geçen sezon sorun yaşadığı Jadon Sancho için açıklamalarda bulundu ve her şeyin geride kaldığını söyledi.

20 Temmuz 2024 Cumartesi 17:06 - Güncelleme:
Erik ten Hag, Jadon Sancho için konuştu
ABONE OL

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, takıma geri dönen Jadon Sancho ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hollandalı teknik adam, "Jadon Sancho ile konuştuk. Herkes hata yapabilir. Bir çizgi çekeriz ve yolumuza devam ederiz. Bu kulübün iyi oyunculara ihtiyacı var Jadon Sancho iyi bir oyuncu. Umarım her şey yolunda gider ve başarımıza katkı sağlar." dedi.

Jadon Sancho, geçen sezon Erik ten Hag ile sorun yaşamasının ardından devre arasında Borussia Dortmund'a kiralık olarak gitmişti.

Borussia Dortmund'da geçen sezonun ikinci yarısında 18 maça çıkan İngiliz futbolcu, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

Manchester United, 24 yaşındaki futbolcuyu 2021 yazında Borussia Dortmund'dan 85 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Jadon Sancho'nun Manchester United ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.