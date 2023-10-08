İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2023 Pazar / 24 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5847
  • EURO
    29,2358
  • ALTIN
    1625.44
  • BIST100
    8464.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Erik ten Hag kararını verdi! Jadon Sancho başka bir takıma kiralanıyor
Spor

Erik ten Hag kararını verdi! Jadon Sancho başka bir takıma kiralanıyor

Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'den kötü günler geçiren Manchester United'da bir süre önce kadro dışı bırakılan yıldız oyuncu Jadon Sancho hakkında sürpriz bir karar alındı.

8 Ekim 2023 Pazar 13:39 - Güncelleme:
Erik ten Hag kararını verdi! Jadon Sancho başka bir takıma kiralanıyor
ABONE OL

Bu sezon tamamen kaosun hakim olduğu Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag, 23 yaşındaki oyuncu Jadon Sancho için kararını verdi.

JADON SANCHO KRİZİ BÜYÜYOR

Geçtiğimiz ay Manchester United Menajeri Erik ten Hag ile tartışan İngiliz yıldız Jadon Sancho kadro dışı bırakılmıştı. İngiliz devi yıldız oyuncuyla ilgili sürpriz bir karar aldı.

The Sun'da yer alan habere göre, Manchester United, Ten Hag'ın kadroda düşünmediği genç oyuncuyu Ocak ayında bir Avrupa takımına kiralık vermek istiyor. İngilizlerin, maaşının yarısını ödemeyi de düşündüğü Sancho'nun Juventus için bir seçenek olduğu öğrenildi.

Jadon Sancho, kadro dışı bırakılmasının ardından Menajer Erik ten Hag'dan özür dilemeyi reddetmiş ve takımdan ayrı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.