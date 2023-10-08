Erik ten Hag kararını verdi! Jadon Sancho başka bir takıma kiralanıyor

Bu sezon tamamen kaosun hakim olduğu Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag, 23 yaşındaki oyuncu Jadon Sancho için kararını verdi.

JADON SANCHO KRİZİ BÜYÜYOR

Geçtiğimiz ay Manchester United Menajeri Erik ten Hag ile tartışan İngiliz yıldız Jadon Sancho kadro dışı bırakılmıştı. İngiliz devi yıldız oyuncuyla ilgili sürpriz bir karar aldı.

The Sun'da yer alan habere göre, Manchester United, Ten Hag'ın kadroda düşünmediği genç oyuncuyu Ocak ayında bir Avrupa takımına kiralık vermek istiyor. İngilizlerin, maaşının yarısını ödemeyi de düşündüğü Sancho'nun Juventus için bir seçenek olduğu öğrenildi.

Jadon Sancho, kadro dışı bırakılmasının ardından Menajer Erik ten Hag'dan özür dilemeyi reddetmiş ve takımdan ayrı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.