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Spor

Erik ten Hag resmen Manchester United'da

Manchester United, teknik direktörlük görevine Ajax'ı çalıştıran Erik ten Hag'ı getirdi. Erik ten Hag gelecek sezondan itibaren Manchester United'ı çalıştıracak.

AA21 Nisan 2022 Perşembe 14:30 - Güncelleme: 21 Nisan 2022 Perşembe 14:30
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, teknik direktörlük görevine Hollandalı Erik ten Hag'ın getirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 52 yaşındaki teknik adamla gelecek sezondan itibaren 2025 yılının haziran ayına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Erik ten Hag, kulübün internet sitesinde yer alan demecinde, Manchester United'ı çalıştırmanın kendisi için büyük bir onur olacağını belirterek, "Çok heyecanlıyım. Kulübün muhteşem tarihini ve taraftarların tutkusunu biliyorum. Kulübün hak ettiği başarıya ulaşabilmesi için takımı geliştirmekte kararlıyım." ifadelerini kullandı.

2017 yılından bu yana Hollanda'nın Ajax takımını çalıştıran deneyimli teknik adam, ikisi lig olmak üzere toplam beş kupa şampiyonluğu yaşadı.

Erik ten Hag, emekliye ayrılan Alex Ferguson'un ardından Manchester ekibinin başına geçen beşinci teknik direktör olacak.

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