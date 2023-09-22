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Spor

Erik ten Hag: Sancho'nun geri dönüşü tamamen ona bağlı

Manchester United'da Jadon Sancho krizi bir türlü sona ermiyor. Burnley maçı öncesinde basın toplantısında konuşan Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag, 'Jadon Sancho, Burnley maçının kadrosunda olmayacak. Geri dönüşü tamamen ona bağlı.' ifadelerini kullandı.

22 Eylül 2023 Cuma 16:54 - Güncelleme:
Erik ten Hag: Sancho'nun geri dönüşü tamamen ona bağlı
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Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United'da sular bir türlü durulmuyor.

Bayern Münih maçı kadrosunda yer almayan Jadon Sancho'nun önümüzdeki Burnley maçında da kadroda olmayacağı açıklandı.

"GERİ DÖNÜŞÜ ONA BAĞLI"

Burnley maçı öncesinde basın toplantısında konuşan Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag, "Jadon Sancho, Burnley maçının kadrosunda olmayacak. Geri dönüşü tamamen ona bağlı." ifadelerini kullandı ve diğer maçlar içinde yıldız futbolcuya ültimatom verdi.

82 MAÇA ÇIKTI

2021 yaz transfer döneminde 85 milyon euro bonservis bedeli ödenerek Manchester United'a transfer olan Jadon Sancho, İngiliz ekibiyle 82 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 12 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.

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