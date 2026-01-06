İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ocak 2026 Salı / 18 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0385
  • EURO
    50,342
  • ALTIN
    6210.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Erik ten Hag, Twente'nin yeni futbol direktörü oluyor
Spor

Erik ten Hag, Twente'nin yeni futbol direktörü oluyor

Erik ten Hag, ülkesine dönerek Twente ile 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı. 55 yaşındaki teknik adam, sezon sonundan itibaren Twente'de futbol direktörlüğü görevini üstlenecek.

HABER MERKEZİ6 Ocak 2026 Salı 21:43 - Güncelleme:
Erik ten Hag, Twente'nin yeni futbol direktörü oluyor
ABONE OL

Manchester United ve Bayer Leverkusen maceraları başarısız geçen Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag, ülkesine döndü.

Erik ten Hag, Twente ile sözleşme imzaladı. 1 Şubat'ta yeni takımına katılacak 55 yaşındaki teknik adam, yeni sezondan itibaren Twente'nin futbol direktörü olacak.

Sezon sonuna kadar Twente'de futbol organizasyonunun bir parçası olacak Hollandalı teknik adam, sezon sonunda Twente'nin futbol direktörü Jan Streuer'in emekliye ayrılmasıyla Streuer'in görevini üstlenecek.

Ten Hag, Twente ile 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı.

  • Erik ten Hag
  • Twente
  • futbol direktörü

ÖNERİLEN VİDEO

Çelik Kubbe'nin yeni unsuru: KORKUT 140/35 sahaya indi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.