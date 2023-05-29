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Spor

Erik Ten Hag: Yatırım yapmamız gerekiyor

Manchester United Teknik Direktörü Erik Ten Hag, kulübün gelecek sezon yapılanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

29 Mayıs 2023 Pazartesi 21:57 - Güncelleme:
Erik Ten Hag: Yatırım yapmamız gerekiyor
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Manchester United ile bu sezon bekleneni veremeyen ve büyük eleştirelere maruz kalan Erik Ten Hag kulübün geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Hollandalı hoca takımının kalite konusundaki eksikliğine vurgu yaptı.

Ten Hag, 'Kışın gördük, tüm kulüpler büyük yatırımlar yaparken biz yapmadık. Ligde ilk dörtte olmak ve kupalar kazanmak istiyorsanız yatırım yapmalısınız. Aksi takdirde şansınız yok, çünkü diğer kulüpler yatırım yapacak.' ifadelerini kullandı.

Harry Kane'in olası transferinde hakkında konuşan deneyimli hoca, 'Marcus Rashford dışında ihtiyacımız olan tek şey, gol atma yeteneğine sahip fazladan bir oyuncu. İster takımımdan olsun, isterse başka takımdan gelsin. Kaliteye ihtiyacımız var.'' dedi.

Manchester United, sezonu 75 puan ile üçüncü sırada tamamladı.

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