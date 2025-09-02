İSTANBUL 31°C / 21°C
Spor

Erik ten Hag'a tarihe geçecek veda

Bayer Leverkusen'de sadece 3 maç görev yapan Erik ten Hag, 6 milyon euro tazminat alarak görevinden ayrıldı. Hollandalı teknik adam, Bundesliga tarihinde ilk 2 haftada kovulan ilk teknik direktör oldu.

2 Eylül 2025 Salı 18:13
Erik ten Hag'a tarihe geçecek veda
Bayer Leverkusen'de Erik ten Hag dönemi 3 maçta sonra erdi.

Alman ekibi, Xabi Alonso'nun ardından göreve gelen Hollandalı teknik adam ile yollarını ayırma kararı aldı. Bayer Leverkusen, ayrılık kararını resmi olarak duyurdu.

Alman ekibinin başında 3 maçta sahaya çıkan 55 yaşındaki teknik adam, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

3 MAÇTA 6 MİLYON EURO TAZMİNAT

Bild'in haberine Bayer Leverkusen, Erik ten Hag'a 6 milyon euro tazminat ödeyecek.

Kariyerinde Go Ahead Eagles, Utrecht, Ajax ve Manchester United'ı çalıştıran 55 yaşındaki teknik adam, 1 Temmuz'da Bayer Leverkusen'in başına geçmişti. İki ay görevde kalabilen Ten Hag, Bayer Leverkusen'in başında 3 resmi maça çıktı.

TARİHE GEÇTİ

Öte yandan Erik ten Hag, Bundesliga tarihinde ilk 2 haftanın sonunda kovulan ilk teknik direktör oldu.

