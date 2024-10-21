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Spor

Erik ten Hag'dan Fenerbahçe maçı öncesi açıklama

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak Manchester United'ın Hollandalı teknik direktörü kritik maç için değerlendirmelerde bulundu. Erik ten Hag konuşmasında Jose Mourinho için övgü dolu ifadeler kulandı. İşte detaylar...

21 Ekim 2024 Pazartesi 12:25 - Güncelleme:
Erik ten Hag'dan Fenerbahçe maçı öncesi açıklama
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Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe maçı öncesi Jose Mourinho ile ilgili konuştu.

Hollandalı teknik adam, Mourinho ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı ve, "İkimiz için de büyük bir maç olacak. Mourinho, bir kazanan, pek çok kupa kazandı ve bence birçok teknik direktör için de bir örnek. Bu yüzden ona karşı oynamaktan keyif alacağım" sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe ile Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında perşembe günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

İKİ TAKIMIN PUANLARI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan iki haftada Union Saint-Gilloise'yi mağlup etti ve Twente ile berabere kalarak 4 puan topladı.

Manchester United ise UEFA Avrupa Ligi'nde ilk iki maçta Twente ve Porto ile berabere kalarak 2 puan topladı.

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