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Spor

Erik ten Hag'dan futbolculara konuşma yasağı

İngiltere Premier Lig'de Liverpool'a 7-0 yenilen Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag, maçın ardından futbolcuların konuşmasını yasakladı ve Liverpoolluların sevinç çığlıklarını dinletti.

7 Mart 2023 Salı 18:04 - Güncelleme:
Erik ten Hag'dan futbolculara konuşma yasağı
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Premier Lig'in 26. haftasında Liverpool, Manchester United'ı 7-0 mağlup etti.

Tarihi hezimet sonrası açıklama yapan Hag, "Sahada 11 kafasız gördüm" diyerek futbolculara ateş püskürdü.

"21 YAŞ ALTINA GÖNDERİRİM"

Ağır yenilginin ardından takımını hemen ertesi gün antrenman tesislerinde toplayan Erik ten Hag, futbolcularına sert sözler sarf etti.

Hollandalı çalıştırıcı bir daha kötü performansın tekrarlanması halinde oyuncuları kadro dışı bırakarak 21 yaş altı takımıyla antrenmanlara çıkacakları konusunda oyuncuları uyardı.

GÖRÜLMEMİŞ CEZA VERDİ!

Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag, futbolcularına görülmemiş bir ceza verdi.

Maçın ardından takımının soyunma odasından çıkmasına engel olan Hollandalı çalıştırıcı futbolcularının konuşmasını da yasakladı ve Liverpool tarafının sevinç çığlıklarını dinletti.

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