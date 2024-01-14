İSTANBUL 6°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2024 Pazar / 4 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,0996
  • EURO
    32,963
  • ALTIN
    1981.47
  • BIST100
    7986.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Erik ten Hag'dan Jadon Sancho itirafı

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, sorun yaşadığı ve kadro dışı bırakmasının ardından takımdan ayrılan Jadon Sancho hakkında konuştu.

14 Ocak 2024 Pazar 17:22 - Güncelleme:
Erik ten Hag'dan Jadon Sancho itirafı
ABONE OL

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, takımdan ayrılan Jadon Sancho ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hollandalı teknik adam, "Ben gelmeden önce de, Sancho Manchester United'a imza attıktan sonra da sorunlar vardı. Başından sonuna kadar sorun yaşadık ve şu ana kadar Manchester United'da geçirdiği sürede başarılı olamadı" sözlerini kullandı.

Erik ten Hag, İngiliz yıldız için ayrıca, "Şimdi Borussia Dortmund'a geri döndü ve ona iyi şanslar diliyorum. Umarım orada iyi işler yapar ve başarılı olur. O zaman ne olacağını göreceğiz" dedi.

Jadon Sancho, Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag ile sorun yaşamasının ardından kadro dışı kalmıştı.

23 yaşındaki futbolcu, transfer döneminin başlamasıyla eski kulübü Borussia Dortmund'a kiralık olarak transfer olmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.