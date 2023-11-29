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Spor

Erik Ten Hag'dan Onana ve Galatasaray sözleri!

Manchester United Teknik Direktörü Erik Ten Hag, Galatasaray karşısındaki takımının performansını hakkında konuştu.

29 Kasım 2023 Çarşamba 23:46 - Güncelleme:
Erik Ten Hag'dan Onana ve Galatasaray sözleri!
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Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Galatasaray maçı sonrası açıklama yaptı.

Erik ten Hag yaptığı açıklamada, "Kazanıyorduk ve ardından 2 puanı bıraktık. Burada 3 puanı alan taraf olmalıydık, bu çok açık. Diğer maçlarda da bu şekilde puanlar kaybettik. Oynadığımız futboldan memnunum ama savunma için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. 3-1 öne geçiyoruz ve bir anda ucuz hatalar yapıyoruz." dedi.

Erik ten Hag, "Her golün kendi öyküsü vardır. İster geçiş hücumundan gol olsun ister frikikten olan ikinci gol olsun... Böyle goller yememeliyiz." ifadelerini kullandı.

Erik ten Hag ayrıca, "Sorumlu ve suçlanacak kişi her zaman benim. Her şeyden ben sorumluyum. Bir projemiz var. Sürekli doğru yöne adımlar atıyor, gelişiyoruz. Umudumuz var. Uzun vadede başarılı olacağımızı biliyorum ama Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyorsanız bu tür maçları kazanmanız gerekiyor." şeklinde konuştu.

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