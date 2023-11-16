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  • Erik Ten Hag'ın güvenini kazandı! ManU kalesi Altay Bayındır'a emanet
Spor

Erik Ten Hag'ın güvenini kazandı! ManU kalesi Altay Bayındır'a emanet

Sezon başında Premier Lig ekibi Manchester United'a transfer olan 25 yaşındaki genç kaleci Altay Bayındır, Afrika Kupası'na gidecek olan Andre Onana'nın yerine kaleyi devralacak. Başarılı kalecinin sergileyeceği performans ilerleyen süreçte tamamen kaleye geçmesi için bir fırsat olabilir. İşte detaylar...

Akşam16 Kasım 2023 Perşembe 09:52 - Güncelleme:
Erik Ten Hag'ın güvenini kazandı! ManU kalesi Altay Bayındır'a emanet
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Sezon başında istenmediği Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır'a şans doğuyor. Büyük tepki toplayan Andre Onana, Afrika Kupası'na katılacak. United'daki 6 maçta ise kaleye Altay Bayındır geçecek. ESPN, Yardbarker ve Unitedno'da çıkan haberlerde United'ın Türk fi le bekçisine güvendiğini ve kaleci transferi düşünmediği aktarıldı, Onana'nın Afrika Kupası dönüşü yedek kulübesine geçebileceği vurgulandı...

Gazeteci McDonnel; Nijeryalı kaleci Onana'nın, takım içinde Altay'ın birlikte çalıştığı en iyi yedek kaleci olduğunu, birkaç maç kaçırırsa pozisyon için yeniden mücadele etmeye hazır olduğunu söylediğini yazdı. 5 milyon euroya Kırmızı Şeytanlar'a transfer olan millileci transferi düşünmediği aktarıldı, kaleci, henüz şans bulamadı...

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