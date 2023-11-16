Sezon başında istenmediği Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır'a şans doğuyor. Büyük tepki toplayan Andre Onana, Afrika Kupası'na katılacak. United'daki 6 maçta ise kaleye Altay Bayındır geçecek. ESPN, Yardbarker ve Unitedno'da çıkan haberlerde United'ın Türk fi le bekçisine güvendiğini ve kaleci transferi düşünmediği aktarıldı, Onana'nın Afrika Kupası dönüşü yedek kulübesine geçebileceği vurgulandı...

Gazeteci McDonnel; Nijeryalı kaleci Onana'nın, takım içinde Altay'ın birlikte çalıştığı en iyi yedek kaleci olduğunu, birkaç maç kaçırırsa pozisyon için yeniden mücadele etmeye hazır olduğunu söylediğini yazdı. 5 milyon euroya Kırmızı Şeytanlar'a transfer olan millileci transferi düşünmediği aktarıldı, kaleci, henüz şans bulamadı...