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Spor

Erik ten Hag'ın yeni rotası belli oluyor

Manchester United'daki kötü sonuçların ardından 28 Ekim'de görevine son verilen Erik ten Hag'ın yeni adresi belli oluyor. Almanya Ligi ekiplerinden Leipzig, mevcut teknik direktör Marco Rose'nin yerine 54 yaşındaki çalıştırıcıyı düşünüyor.

4 Aralık 2024 Çarşamba 23:12 - Güncelleme:
Erik ten Hag'ın yeni rotası belli oluyor
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Marco Rose ile yollarını ayırmak isteyen Leipzig, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Sky DE'de yer alan habere göre; Marco Rose ile yollarını ayırmak isteyen Leipzig, teknik direktörlük görevi için Erik ten Hag'ı düşünüyor.

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Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 5 maçı da kaybeden Leipzig'in teknik direktör değişikliğine karar verdiği belirtildi.

Rose ile yollarını ayırmaya hazırlanan Alman ekibi, Hollandalı çalıştırıcı ile kısa süre içinde temasa geçecek.

Erik ten Hag, Manchester United'daki kötü sonuçların ardından 28 Ekim'de görevine son verilmişti.

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