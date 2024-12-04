Erik ten Hag'ın yeni rotası belli oluyor

Marco Rose ile yollarını ayırmak isteyen Leipzig, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Sky DE'de yer alan habere göre; Marco Rose ile yollarını ayırmak isteyen Leipzig, teknik direktörlük görevi için Erik ten Hag'ı düşünüyor.

DEVLER LİGİ'NDE 0 ÇEKTİ!

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 5 maçı da kaybeden Leipzig'in teknik direktör değişikliğine karar verdiği belirtildi.

Rose ile yollarını ayırmaya hazırlanan Alman ekibi, Hollandalı çalıştırıcı ile kısa süre içinde temasa geçecek.

Erik ten Hag, Manchester United'daki kötü sonuçların ardından 28 Ekim'de görevine son verilmişti.