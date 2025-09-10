Eriksen'in yeni adresi belli oldu

Yaz transfer döneminde Manchester United ile yollarını ayıran ve kulüpsüz durumda kalan Christian Eriksen'in yeni durağı belli oldu.

Fabrizio Romano'nun edindiği bilgilere göre; Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg, 33 yaşındaki Danimarkalı oyuncu ile anlaşmaya vardı.

Christian Eriksen, sağlık kontrollerinden geçmek üzere Almanya'ya gidecek ve transfer resmen tamamlanacak.

FUTBOLA 259 GÜN ARA

Eriksen futbol hayatının en iyi döneminde beklenmedik bir rahatsızlık geçirmişti.

EURO 2020'de Danimarka'nın Finlandiya ile oynadığı mücadelenin 43. dakikasında bir süre kalbi duran ve hemen hayata döndürülen Eriksen, 259 gün futbola ara vermiş ve ardından sahalara dönmüştü.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

33 yaşındaki Danimarkalı geçen sezon 35 resmi maçta forma giyerken 5 gol ve 6 asist kaydetti.