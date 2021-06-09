İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Haziran 2021 Çarşamba / 28 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5848
  • EURO
    10,4754
  • ALTIN
    522.111
  • BIST100
    1447.42
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Erkan Eyibil Antalyaspor'a transfer oluyor
Spor

Erkan Eyibil Antalyaspor'a transfer oluyor

Antalyaspor, Alman takımı Mainz'ın 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Erkan Eyibil ile prensipte anlaştı. Genç futbolcunun bugün sözleşme imzalaması bekleniyor.

DHA09 Haziran 2021 Çarşamba 14:24 - Güncelleme: 09 Haziran 2021 Çarşamba 14:24
ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Erkan Eyibil ile prensipte anlaştı.

Geleceğin Mesut Özil'i olarak gösterilen genç oyuncu, geçen sezon Hollanda'nın Go Ahead Eagles formasıyla başarılı bir kiralık dönemi geçirdi. Bonservisi Mainz'da olan Erkan Eyibil kısa sürede Ümit Milli Takımı'nın da vazgeçilmez oyuncusu haline geldi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın istediği futbolcular arasında yer alan Erkan Eyibil ile kırmızı beyazlı kulübün bugün sözleşme imzalayıp, yarın gerçekleştireceği törenle taraftara duyurması bekleniyor.

Fraport TAV Antalyaspor gelecek sezonu ilk 5 takım arasında bitirme hedefiyle transfer çalışmalarına devam ediyor. Kadrosunu sürekli forma giyecek en az 5 futbolcu transferiyle güçlendirmeyi hedefleyen kırmızı beyazlılarda takımda düşünülmeyen oyuncularla yollar ayrılacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda tüm oyuncuların performansını değerlendiren yönetim, 4 futbolcudan ilerleyen günlerde kendisine takım bulmasını isteyecek. Kırmızı beyazlılarda Orgill, Serdar Gürler, Bahadır Öztürk ile La Liga 2 ekiplerinden Real Oviedo'da kiralık forma giyen Gustavo Blanco, teknik direktör Ersun Yanal ile yönetim tarafından kadroda düşünülmeyen futbolcular arasında yer alıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.