Erkan Eyibil'den Antalyaspor'a 5 yıllık imza

DHA 10 Haziran 2021 Perşembe 13:21 - Güncelleme: 10 Haziran 2021 Perşembe 13:21

Fraport TAV Antalyaspor ilk transferini, Ümit Milli Takım oyuncusu 19 yaşındaki Erkan Eyibil ile 5 yıllık sözleşme imzalayarak gerçekleştirdi. Erkan Eyibil, "Antalyaspor için savaşacağım, her şeyi vereceğim. Burada olduğum için çok mutluyum" dedi.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki imza töreninde genç futbolcu, kendisini kırmızı beyaz renklere bağlayan imzayı attı. Törende konuşan Fraport TAV Antalyaspor Asbaşkan Fesih Tamince, ilk transferde Erkan Eyibil ile 5 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi. Erkan Eyibil'in başarılı olacağına inandığını dile getiren Tamince, "Antalyaspor'u daha iyi yere taşıyacağız" diye konuştu.

Yönetim kurulu üyesi Sami Güral ise gelecek vadeden Ümit Milli Takım futbolcusu Erkan Eyibil'i teknik direktör Ersun Yanal'ın da isteği üzerine transfer ettiklerini söyledi. Güral, "Antalyaspor forması ve performansıyla A milli takıma göndermeyi diliyoruz. Takımımızın şartları doğrultusunda en iyi işleri yapmaya çalışıyoruz. Transfer çalışmalarına devam ediyoruz" dedi.

Geçen sezon Hollanda 2. Lig ekiplerinden Go Ahead Eagles takımında kiralık olarak forma giyen Erkan Eyibil ise Antalyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu bildirdi. Genç futbolcu, "Çok mutluyum. Genç oyunculara değer veriliyor. Antalyaspor için savaşacağım, her şeyi vereceğim. Burada olduğum için çok mutluyum" dedi.

Gazetecilerin Süper Lig'de başka takımlarla da adının anılması ve Antalyaspor'u tercih nedeninin sorulması üzerine Eyibil, "Hocamız beni çok erken istedi. Ben de çok istedim. Çabuk karar verdim. Gökdeniz, Bünyamin benim arkadaşım. Antalyaspor'da genç oyunculara şans tanınıyor. Antalyaspor'a transferim benim için de çok kolay oldu" karşılığını verdi.