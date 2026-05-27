Erkan Kaş, Çorum FK'nın Süper Lig'e yükseliş hikayesini anlattı! ''Şifre inanç ve inat''

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'nın tecrübeli futbolcusu Erkan Kaş, Lig Radyo'ya konuk oldu. Erkan Kaş, inançlarını inatla birleştirerek Süper Lig'e çıktıklarını söyledi.

Erkan Kaş, Arca Çorum FK tesislerinde gerçekleşen özel yayında 24 Radyo Yayın Koordinatörü Özgür Kani'nin Lig Radyo için yönelttiği sorularını yanıtladı.

"SÜPER LİG'E HAZIRDIK!"

4 senedir Arca Çorum FK forması giyen Erkan Kaş her sene bir adım ileri gittiklerini ve play off ile yarı final sonrasında bu sene Konya'da şampiyon oldukları süreçte Süper Lig'e hazır olduklarını söyledi.

Erkan Kaş, "Çok güzel duygular hissediyoruz. Sonuçta ben buraya ilk geldiğimde 4 sene öncesini hatırlıyorum. Her sene bir adım ileri gittik, bir üstüne koymaya çalıştık. Play-off 'ta elendik. Yarı finalde elenmiştik o zaman. Maalesef benim penaltımdan dolayı elenmiştik. Şimdi Konya'da şampiyon olduğumuz süreçte de inanılmaz duygular hissettim. Stadyum, atmosfer, buradaki Bodrum maçındaki atmosfer. Her şeyiyle hazırdık lige" ifadelerini kullandı.

"KUTLAMALAR BAYRAM SONRASINDA."

Kaş, Arca Çorum FK'nın şampiyonluk kutlamalarının bayram sonrasında yapılacağını net tarihin ve yerin kulüp tarafından kısa sürede açıklanacağını söyledi.

"ÇORUM FK'DA SÜPER LİG TECRÜBESİ KONUŞTU."

Takımın genelinin süper lig tecrübesi olduğunu belirten Erkan Kaş, teknik direktör Uğur Uçar'ın ve yönetimin de başarıya büyük katkılarıyla Süper Lig'e döndüklerini söyledi.

Deneyimli oyuncu, "Aslında önemli olan, bizim takımın geneli süper ligde oynamış futbolcular. En son gelenler Danijel Aleksic, Yusuf, Serdar, Attamah, İbrahim Abi, Sehic... Genelimiz lig oyanmış tecrübeli oyuncularımızdı zaten ama birinci ligdeydik, oraya ayak uydurmamız gerekiyordu bunu yapmamız lazımdı. Buradan tekrar istiyorsak birinci ligi ya da daha fazlasını istiyorsak bunu ilk önce kendimize sonra taraftarımıza sonra hocamıza, başkanımıza herkese kanıtlamamız gerekiyordu. Aslında kendi içimimizde de bir meydan okuma vardı diyebilirim. Şimdi tekrar Süper Lig'e döndük futbolcular olarak. Kulüp içinde çok büyük bir olay. Bizim için olduğu gibi. Bundan sonrası o tecrübelerle, başkanımızın tecrübesiyle, hocamız zaten Süper Lig'de Galatasaray'da oynadı, Başakşehir'de oynadı, Karabük'te beraber oynamıştık. Bizden daha tecrübeli. Bundan sonrasını zamanla göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"ÇORUM TARAFTARI SÜPER LİG'E HAZIRDI."

Sezon başından itibaren taraftarın büyük desteği olduğunu söyleyen Erkan Kaş, Bodrum maçında ve Konya'daki finalde bu desteğin zirve yaptığını söyledi. Kaş, taraftarın motivasyonunu "Süper Lig'e bizden daha hazır gibiydiler." sözleriyle yorumladı.

Erkan Kaş, "Taraftara şunu söylemek istiyorum. Bu en son Konya'da finaldeki gibi ya da Bodrum maçındaki gibi onlar bize hep artı güç oldu aslında. Onlar bizden aslında daha da hazır gibi Süper Lig'e. Çünkü bizi inanılmaz motive ettiler maçlarda. Bunların böyle devam etmesi lazım. İnşallah daha da güzel olur her şey. Hem bizim hem taraftarımız için" dedi.

"ÇORUM'DA EVLENDİM, BABA OLDUM."

Çorum'a her şeyini vermeyi çalıştığını söyleyen Erkan Kaş Çorum'un da ona çok şeyi verdiğini belirtti. Kaş, Çorum'da oynadığı yıllarda evlenmesi ve baba olmasının futbol kariyerinin yanında hayatında da başka bir yeri olduğunu söyledi.